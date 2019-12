Caos Terme di Agnano | carenze igienico-sanitarie per i carabinieri | sospese le attività

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Catastrofe senza fine per ledi. Il periodo no della storica struttura di proprietà del Comune di Napoli sembra proprio non avere fine. Dopo le recenti – e tutt’ora irrisolte – vicissitudini societarie, è adesso il turno delle. A dare fuoco alle polveri è stato il blitz messo a segno ieri mattina daidel Nucleo antisofisticazioni, che nel corso di un controllo mirato all’accertamento del rispetto del legge sulla sicurezza sul posto di lavoro si sono ritrovati a dover fare i conti con alcune “importanti” irregolarità. Da qui la decisione del management di sospendere lein via cautelare in attesa che il quadro si chiarisca in maniera definitiva. Nessun sequestro, dunque. O quantomeno non per il momento. Di certo c’è però che letermali ...

