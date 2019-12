Cannabis Sativa | di stupefacente c' è solo l' ignoranza

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Laè un’erbacea robusta è dotata di una straordinaria rapidità di crescita anche con poca acqua a disposizione. Questa erbacea - chegeneralizzazioni dettate dapossono assimilare alla- viene utilizzata da almeno 10mila anni.Stiamo parlando della canapa industriale, quella impiegata per la produzione di un’infinità di articoli, tra cui carta, plastica biodegradabile, cosmetici, vernici, bioedilizia, ma soprattutto tessuti.Con la legalizzazione delle sue colture – ora anche negli USA con la ratifica del Farm Bill 2018 – laè destinata a travolgere o per lo meno contenere l’attuale dominio del cotone la fibra più utilizzata per ogni tipo di abbigliamento. Dieci milioni di acri sono attualmente coltivati a cotone, per un totale del 25,37% dei terreni ...

