Cannabis light | e adesso cosa succede?

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo il Mes, la norma sullaha segnato uno dei passaggi più “sanguinosi” della manovra. Da una parte il centrodestra con la Lega che denunciava la «droga di Stato», per citare Matteo Salvini, dall’altra invece chi, come il senatore M5s Matteo Mantero, fra i promotori del provvedimento, esortava i senatori a pensare agli agricoltori, alle 3mila aziende e alle circa 12mila persone che coltivano la canapa in Italia. Alla fine ha avuto la meglio il centrodestra: la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha dichiarato inammissibile la norma per la legalizzazione perché ritenuta non inerente alla materia del bilancio. Una valutazione dal carattere tecnico, ma dal sapore politico per alcuni, che ha rimandato di fatto – a data ancora da definirsi – la discussione e l’eventuale approvazione o bocciatura della norma. «Ho chiesto alla ...

