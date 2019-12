Cancro | il messaggio di ‘Scianel’ | “La bestia si ammazza con la prevenzione” VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non da attrice, da donna. Cristina Donadio ha scelto di prestare la propria immagine, ma sarebbe più corretto dire la propria esperienza di vita, per lanciare unsalvifico a tutte le donne: scegliere la prevenzione significa scegliere la vita. In undell’ASL Napoli 1 Centro l’attrice si racconta in modo intimo e diretto, senza girare attorno alle parole. Le sue parole svegliano la coscienza, cariche di quella forza che solo chi ha combattuto, o combatte, ilpuò avere. Lei, che ha vestito i panni di donne invincibili, non si nasconde e alle donne dice: «Ho incontrato un nemico che a volte può diventare invincibile, un nemico contro cui ogni battaglia può essere persa. Ma anche un nemico che può essere sconfitto con la prevenzione». Con questol’ASL Napoli 1 Centro – in linea con la campagna regionale “mi voglio ...

