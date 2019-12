Camerun | le stragi nascoste di Boko haram

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di martedì 17 dicembre 2019) Di ritorno da una missione di ricerca in, Amnesty International ha pubblicato una durissima denuncia nei confronti del gruppo armato islamista, che negli ultimi anni ha sempre più esteso oltreconfine, dalla Nigeria, le sue sanguinose azioni. Nei primi 11 mesi dell'anno, si legge nel rapporto dell'organizzazione per i diritti umani,ha ucciso almeno 275 persone nel nord del paese. In altre parole, 25 al mese. Di queste, almeno 225 erano civili del tutto (...) - Mondo / Islam, Amnesty International, ,

