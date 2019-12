Calendario Sport Invernali 17-22 dicembre | programma | orari e tv della settimana

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Oggi, martedì 17, si apre una nuova, riccadedicata agli: prosegue in Europa lo sci alpino, mentre lo sci di fondo si cimenta con la tappa di Planica, in Slovenia. Il salto con gli sci fa tappa ad Engelberg, invece a Le Grand Bornard, in Francia, prosegue la stagione del circuito maggiore del biathlon.17-22Martedì 1710:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel: 1a m. gigante femminile – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 13:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel: 2a m. gigante femminile – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 20:15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Arosa: skicross – EuroPlayer Mercoledì 1811.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Val Gardena: prova cronometrata discesa maschile Giovedì 1904.00 Sci freestyle, Coppa ...

