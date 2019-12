Calciomercato – Soumaré-Napoli | contatti avviati | prezzo vertiginoso!

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019)Notizie Calcio mercato– Soumarè-, il centrocampista del Lille è un’obiettivo che piace alla società azzurra che ha avviato iquesta settimana, ma il suo futuro difficilmente sarà in azzurro. Secondo quanto riportato dai giornalisti di Lille de La Voix du Nord, sia il Manchester United che il Tottenham sono attualmente in trattativa per firmare il centrocampista già da gennaio. Sono sei, otto club europei attualmente in discussione con l’entourage dio il Lille su un possibile trasferimento: la richiesta è tra i 50 ed i 60 milioni di euro. In Spagna il Real Madrid ed il Valencia continuano a tenere colloqui in merito a un potenziale accordo. Il Lille non si opporrebbe alla possibilità di un accordo che vedrebbelasciare il club a gennaio e poi essere prestato fino alla fine della ...

