Calciomercato Inter | la squadra nerazzurra pesca ancora dal Manchester United | in arrivo

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’ha bisogno urgentemente di rimpinguare la rosa con giocatori di assoluto valore. Antonio Conte ha chiesto almeno tre innesti. In particolare i reparti che stanno soffrendo maggiormente la mancanza di ricambi sono l’attacco e il centrocampo. L’sa sempre più pensando, dopo gli affari Alexis Sanchez e Romelu Lukaku du ritornare alla carica con ilquesta volta non per Arturo Vidal, ma per un giocatore finito ai margini della primama di livello assoluto. Stiamo parlando di Nemanja Matic che gioca saltuariamente nelladelma è un giocatore da valore assoluto. Il centrocampista serbo viene utilizzato dall’allenatore Solskjaer come alternativa a McTominay e Fred. Matic è stato infortunato per due mesi e ora dovrà giocarsi il posto anche con Paul Pogba che presto rientrerà anche lui da un infortunio. Una ...

DiMarzio : Si entra nel vivo per queste due possibili operazioni di mercato per #Inter e #Milan ?? - DiMarzio : #Inter, non solo #Vidal per il centrocampo ?? Piace #Ferreira del #RiverPlate ?? - MarcoBovicelli : #Inter, non solo #Vidal (nuovi contatti col #Barcellona) in mezzo al campo: per il futuro occhi su Cristian… -