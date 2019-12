Calciomercaro Spal: Vlahovic nel mirino. I dettagli (Di martedì 17 dicembre 2019) La Spal cerca di rinforzare l’attacco, autentico tallone d’Achille in questa prima fase del campionato: occhi su Vlahovic La Spal deve assolutamente rinforzare il pacchetto avanzato. La squadra di Leonardo Semplici ha il peggior attacco della Serie A, con soli 10 gol segnati in 16 partite. Petagna non sta rendendo come lo scorso anno e di certo manca la spinta offensiva di Lazzari. Per questo Mattioli sta pensando ad un rinforzo: come riportata dal quotidiano La Nazione, la Spal avrebbe messo gli occhi su Dusan Vlahovic. L’attaccante però difficilmente lascerà la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

