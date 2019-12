Calcio | Roberto Mancini | “L’Italia parte per vincere gli Europei 2020 | ma ci sono squadre

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 12 giugno, data dell’esordio della Nazionale italiana didi, si avvicina. All’Olimpico gli azzurri affronteranno la Turchia e vorranno iniziare con il piglio giusto la fase finale della rassegna continentale. Un 2019 molto positivo per la compagine tricolore, visto il dominio assoluto nel Gruppo J di qualificazione ad Euro: 10 vittorie in altrettanti incontri e una filosofia di gioco propositiva che ha permesso ai nostri portacolori di esprimersi al meglio sul rettangolo verde. L’Italia ha voglia di rifarsi, dopo aver mancato clamorosamente l’accesso ai Mondiali 2018 in Russia. L’obiettivo di, da questo punto di vista, è già stato centrato perché questa squadra piace ed entusiasma. “Allenare la Nazionale è un grande orgoglio, non capita a tutti. A volte c’è la possibilità di allenarla, ma magari non ...

