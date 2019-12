Calcio | Mondiale per club 2019 | il Flamengo batte l’Al-Hilal di Giovinco 3-1 e attende il

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si è andata a delineare da pochi minuti la prima finalista delperdi. A Doha, in Qatar, i brasiliani del(vincitori della CONMEBOL), hanno battuto per 3-1 in semifinale gli arabi dell’Al(AFC). La squadra sudamericana orala propria avversaria per l’ultimo atto: ovviamente favoritissimo il Liverpool, compagine più attesa della manifestazione, che sfida i messicani del Monterrey. Gran primo tempo per la compagine araba, nella quale figura anche l’italiano ex Juventus Sebastian: Al Dawsari trova la rete al 18′, che serve per chiudere in vantaggio la prima metà di gara. La ribaltano però i brasiliani nella ripresa: De Arrascaeta al 49′ trova il pari, poi nel giro di tre minuti, dal 79′ all’82’ a segno Henrique e la sfortunata autorete di Albulayhi che chiudono il ...

