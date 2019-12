Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non è stata troppo apprezzata l’iniziativaA dinella lotta contro il. Nella sede di Milano, ieri, sono stati esposti dei volti di scimmia disegnati e creati dall’illustratore Simone Fugazzotto allo scopo di dare una rappresentazione particolareproblematica. Come riportato dallo stesso Fugazzotto su Instagram, l’idea è stata quella di rigirare il concetto: “Perché se siamo essere umani, scimmie, anime reincarnate, energia o alieni chissenefrega, l’importante è sentire un concetto di eguaglianza e fratellanza“. View this post on Instagram . . ‘We are all mortal until the first kiss and the second glass of wine’ . . ‘Siamo tutti mortali fino al primo bacio e al secondo bicchiere di vino’ . . . ‘COCOON’ 200 x 230 cm, acrylic on canvas. . . . . . . . . . #kiss #loveyou #meandyou ...

OA_Sport : Calcio, la campagna anti-razzismo della Lega Serie A scatena le polemiche - ldibartolomei : @Aba_Tweet @robypava idem visto che mi limito a leggere di calcio sui sito. detto questo anche mesi fa questa campa… - Fantama44110428 : RT @ReazioniAcatenA: Pronta la campagna della Lega di #SerieA per promuovere il calcio femminile -