Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Torrecuso (Bn) – Luci, profumi e tanta magia. Sono stati un successo anche quest’anno idi Natale della Tenuta la Fortezza a Torrecuso. Una straordinaria location, di solito teatro di grandi matrimoni e cerimonie, che ha accolto per un mese idi Natale aprendo le sue porte a visitatori provenienti da ogni parte della regione. Un viaggio tra suoni, decorazioni e atmosfera natalizia, con una full immersion nella tradizione culinaria locale. Graditissimi dal pubblico, oltre alla location, anche gli espositori, selezionati con un lungo lavoro curato dallo staff de ‘La Fortezza’ nei mesi precedenti l’evento. I riscontri immediati dei visitatori non lasciano dubbi: un coro unanime di apprezzamenti per ogni aspetto legato all’evento, entrato ormai nel circuito dei più blasonatinatalizi della Campania. Cuore pulsante ...

anteprima24 : ** Cala il sipario sui mercatini de ’La Fortezza’: chiusura col ’botto’ - VIDEO ** - macchineagri : [> - 98zerocom : Cala il sipario sul “Barcellona Christmas Street Food”, e si tracciano i primi bilanci. -