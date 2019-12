Caiazzo, sold out al teatro Jovinelli per “Morron Glace” (Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaiazzo (Ce) – sold out per il terzo appuntamento della stagione 2019/2020 al teatro Jovinelli di Caiazzo. Domenica scorsa, 15 dicembre, la rassegna organizzata dal maestro Franco Mantovanelli con la direzione artistica di Enzo Varone, ha visto in scena Gennaro Morrone nello spettacolo ‘Morron Galce’’. Il pubblico ha risposto ancora una volta con grande entusiasmo fino a riempire la sala ubicata all’intero dello storico Palazzo Mazziotti. Lo stesso Varone ha avuto modo di fare un primo bilancio della kermesse: ‘Siamo soddisfatti del seguito che stanno ottenendo le messe in scene inserite nel cartellone di questa stagione. Il pubblico caiatino e del comprensorio ci sta regalando importanti soddisfazioni esortandoci a pensare ad un futuro sempre più importante per questo prestigioso luogo di cultura dell’Alto Casertano’. Lo Jovinelli riaprirà i battenti ad ...

