Cagliari | decisiva la “zona Cesarini” | ma stavolta a condannare è la “zona Caicedo”

(Di martedì 17 dicembre 2019) Da “zona Cesarini” a “zona Caicedo” è un attimo. Questa volta per ilsono stati fatali i minuti di recupero, la squadra rossoblu ha subito una clamorosa rimonta da 1-0 a 1-2 negli istanti finali del match contro la Lazio. Alla Sardegna Arena si sono trovate di fronte due belle realtà del campionato italiano, che stanno facendo sognare i propri tifosi e rendendo appassionante la lotta Scudetto e Champions League. Rossoblu e biancocelesti non sono due squadre che mollano, lo hanno dimostrato anche ieri sconvolgendo il risultato proprio nei minuti di recupero. Come detto in precedenza, il posticipo del lunedì sera ha portato lacrime in casa. Al contrario di quanto successo contro la Sampdoria (quando Cerri firmò la rete del sorpasso al 96′), a pochi secondi dal triplice fischio, il pareggio si è trasformato in sconfitta e per i tifosi ...

