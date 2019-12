Buon Natale dallo spazio | gli auguri di Parmitano a pazienti Bambino Gesù

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) CS –: “AIDELGESU’” Roma – “Da grande voglio fare l’astronauta, ma ho anche altre opzioni!”. Letizia è piccola, ma ha le idee chiare sul suo futuro. Ora lo sa anche l’astronauta Lucache oggi pomeriggio ha voluto regale un momento speciale ai piccolidell’Ospedale Pediatricocon un video-collegamento dalla stazione spaziale internazionale. I bambini riuniti in ludoteca, entusiasti per l’avvenimento, hanno posto al Comandante della Missione spaziale una tempesta di domande per cercare di capire com’è la vita degli astronauti. “Babboviene anche da voi a portare i regali? Quando non lavorate, cosa fate? Com’è la terra da lassù? Hai visto gli alieni? Qual è la cosa più bella della tua giornata? Come sono le stelle cadenti viste da lassù”. Nei 30 minuti di videochiamata organizzata ...

