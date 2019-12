Brexit | una legge nel Regno Unito bloccherà la transazione dall’Ue oltre 2020

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo la vittoria schiacciante, Boris Johnson è pronto a dettare le sue regole sull’uscita deldall’Ue. La prima mossa è accelerare subito sulla, ora che il periodo di transizione concordato dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea ha una data di scadenza ufficiale. Il governo Tory ha infatti inserito una clausola nelladi ratifica del divorzio (Withthdrawal Bill) che sarà sottoposta al voto del Parlamento. La norma prevede appunto che la transizione postnon vadail. La modifica è stata confermata da Downing Street dopo anticipazioni dei giornali. In teoria Bruxelles ha concesso la possibilità di estendere questo periodo di transizione – che comporta sostanzialmente il mantenimento dello status quo – fino a ulteriori due anni in caso di successiva intesa fra le parti; ma se la clausola ...

pietroraffa : Non inserirò in questo tweet la vignetta di #Marione su #Brexit. Quella porcheria è già stata vista a sufficienza.… - NicolaPorro : Sulle #Sardine #daleggere @AntonioSocci1: ricordano le piazze contro #Brexit e #BorisJohnson, poi smentite dal voto… - TizianaFerrario : #Brexit:davvero non capisco quegli italiani scatenati sui social felici della Brexit come fosse una sconfitta della… -