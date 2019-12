Brad Pitt | festa di Natale con Jennifer Aniston | ritorno di fiamma?

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) Solamente pochi giorni fa,aveva ribadito per l’ennesima volta di volersi prendere un periodo da single in seguito al lungo, estenuante e mediaticamente seguitissimo divorzio da Angelina Jolie. I rapporti tra i due sono attualmente tesi, e nonostante il lunghissimo periodo insieme non sembrano aver lasciato ricordi positivi. I numerosi impegni professionali avrebbero inoltre allontanato ulteriormente l’ex coppia di divi, ora ai minimi storici in termini di rapporti. Le condizioni più particolari per veder riaffacciarsi una vecchiadell’attore americano.a casa diper le vacanze natalizie: presente anche, di nuovo con l’attrice dopo il compleanno di lei Secondo quanto riportato dalla nota testata americana Page Six,sarebbe stato l’ospite d’onore della tradizionalenatalizia a casa di ...

