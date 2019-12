Brad Pitt alla festa di Natale di Jennifer Aniston | ritorno di fiamma?

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Al Party diorganizzato daavrebbero preso parte molte celebrità amiche dell’ex volto di Friends: tra loro c’era anche l’ex maritoUnditra? Sono in tanti a sperare di sì, e sembra che le carte in regola per sperarlo ci siano tutte. Secondo indiscrezioni l’attore di Fight Club si sarebbe recato a casa dell’ex moglie in occasione del suo party a tema Natalizio, dove sarebbero state presenti anche altre celebrità (Gwyneth Paltrow, Kate Hudson e Jimmy Kimmel tra i tanti). Il rumor ha riacceso il gossip su un presuntodiper l’ex coppia d’oro di Hollywood, specialmente ora che entrambi risultano single dopo i rispettivi divorzi (lui da quello con Angelina Jolie, lei da quello con Justin Theroux). Sembra che nonostante il ...

Think_movies : Brad Pitt verrà onorato con premio al Santa Barbara Film Festival - FeliciaFalco : Vi prego basta con il trono classico con Giulio che si crede brad pitt dei poveri ridateci il trono over #uominiedonne - elis_milani : RT @_DAGOSPIA_: BRAD PITT E JENNIFER ANISTON:CERTI AMORI NON FINISCONO-L'ATTRICE HA INVITATO L'EX MARITO A UN PARTY -