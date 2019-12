Bordoni | anno orribile per trasporto pubblico Roma

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)– “Non c’e’ due senza tre, cosi’ per manutenzione ordinaria, dopo Barberini e Baldo degli Ubaldi il 30 dicembre si chiude questo annus horribilis delno con uno stop forzato anche all’importantissima stazione di Cornelia. Ogni volta che una fermata della Metro dichiude la vita di un intero quadrante del nostro territorio viene compromessa in maniera determinante”. “Tre fermate interdette all’utenza sulla stessa linea della Metro A e’ un vero scandalo. Il dal Commercio e alla viabilita’ cittadina inflitto nel 2019 e’ incalcolabile. Barberini e’ l’emblema delle promesse mancate e non riaprira’ nemmeno Natale, su Baldo degli Ubaldi pesa gia’ l’incertezza mentre Cornelia e’ uno snodo importantissimo trovandosi in prossimita’ del capolinea ...

