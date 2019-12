Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma, 17 dic. (askanews) – Nel 2018 le vittime dio “sono state 142, un numero inrispetto all’anno precedente”, ma “la percentuale di donne che denuncia questi reati è stimata in meno del 10%”. A fornire queste cifre allarmanti davanti alla Commissione di inchiesta sulo alè il ministro della giustizia, Alfonso. E oggi ilsi è occupato del “Dina Dore”, a due anni dall’approvazione della legge (numero 4 del 2018) a tutela degli orfani dio, che secondo stime sarebbero circa 2.000. Dina Dore è una donna di Gavoi, piccolo paese della Sardegna, uccisa su mandato del marito nel 2008, il dentista Francesco Rocca. Ha lasciato una figlia, che al momento delo aveva 8 mesi e oggi ha 12 anni: oggi la sua tutrice è la sorella della vittima, Graziella Dore, ...

notizieit : Bonafede: femminicidi in crescita. In Senato il caso “Dina Dore” - Affaritaliani : Bonafede: femminicidi in crescita. In Senato il caso 'Dina Dore' - MarziaLoreti : @isabellaisola3 il non ministro della non giustizia,che non sta facendo nulla per abbassare il traffico di droghe,u… -