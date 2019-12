‘Bocconcini d’amore’ | iniziativa per il ‘Canile dei 400’

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Nasce da un’idea di Antonello Catania l’‘Bocconcini d’amore’ per donare un aiuto concreto ai cani ospitati al ‘Canile dei 400’ di Giugliano, in provincia di Napoli. In una lettera che l’imprenditore campano, fondatore della catena di negozi ‘Zoomiguana’ specializzata in prodotti e servizi per animali, ha inviato ai colleghi commercianti delle zone centrali di Napoli, si fa appello alla generosità dei napoletani coinvolgendoli in una catena di solidarietà. L’intento è di far emergere quanto di buono sta facendo il capoluogo campano e quanto il famoso spirito solidale dei napoletani sia ancora vivo e forte. I 23 imprenditori titolari delle attività commerciali che fino a ora hanno aderito all’, hanno ricevuto un carnet di voucher da distribuire ai clienti, i quali ...

