BoB | Best Of Barone | Gene Guglielmi da Red Ronnie ripropone la rivoluzione culturale

(Di martedì 17 dicembre 2019) La discriminazione sociale è una realtà dei nostri giorni? No, e con la quarta clip del BoBOfriscopriamo. Nel nuovo video riassuntivo delOfandato in onda lunedì 9 dicembre con Optimagazine in veste di media partner troviamo Redcon un ospite d'eccezione.cantò ladegli anni '60, quella dei calzoni stretti, dello stivaletto e soprattutto dei capelli lunghi, tre dettagli che lo portarono alla censura per il verso: "Vergognatevi prima di quell'uomo sopra i gradini di una chiesa, mendicante per fame, e poi ridete di me". Redripercorre la storia di: "Avevi gli occhiali un po' alla Gigi Meroni", un calciatore del Torino tragicamente scomparso nel 1967 a seguito di un incidente stradale. Dopo aver ricordato la sua esperienza con la band Gli Avvoltoi, Red mostra una foto dei primi anni '60 ...

