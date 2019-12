Blitz al Vomero | mancano le autorizzazioni | annullato lo show di Tony Colombo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ancora un concerto a rischio per il neomelodico, lovieneprima di iniziare. L’esibizione si sarebbe dovuta tenere sabato sera ad Antignano, nel cuore del “vecchio”, ma il tempestivo intervento della polizia locale ha evitato che l’esibizione avesse inizio. Stando a quanto accertato dai caschi bianchi del Comune di Napoli, “Donna Imma”, il negozio di abbigliamento che in occasione dell’inaugurazione avrebbe ospitato il cantante palermitano, non aveva infatti tutte lein regola. I controlli sono stati poi estesi anche ad altre attività commerciali del quartiere. Quella che ne è scaturita è stata l’ennesima ondata di multe. Continua l’azione di controllo del territorio degli agenti della polizia municipale dell’unità operativadiretta dal ...

