Blair Witch sarà disponibile in versione fisica il 31 gennaio per PlayStation®4 e Xbox One

(Di martedì 17 dicembre 2019) Oggi Bloober Team S.A e Koch Media sono liete di annunciare la data d’uscita delladel loro acclamato titolo horrorper console. Lasaràil 312020 per PlayStation®4 eOne.è un horror psicologico, story-driven, in prima persona basato sul cult cinematografico. E’ il 1996. Un giovane ragazzo scompare nella Black Hills Forest vicino a Burkittsville, nel Maryland. Unisciti alla ricerca nei panni di Ellis, un ex poliziotto dal passato travagliato. Quella che inizierà come un’ordinaria investigazione, si trasformerà in un incubo senza fine quando ti ritroverai faccia a faccia con le tue paure e con la strega di, una forza misteriosa che infesta i boschi… UNA STORIA SULLA DISCESA UMANA NELLE TENEBREDalle menti ...

