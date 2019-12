Benevento | il depuratore si farà | “Giorno storico” Ma resta il nodo Santa Clementina

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minuti“Un giorno storico per la nostra città”. Così Clemente Mastella saluta il via libera alla gara per la progettazione deldi. Notizia annunciata in conferenza stampa, questa mattina, nella sala giunta di palazzo Mosti. Al suo fianco, il sindaco ha Enrico Rolle, il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione. A lui il primo ringraziamento, a lui l’onore di una cittadinanza onoraria: “Alla posa della prima pietra, se sarò ancora in carica” – spiega la fascia tricolore. Esulta, Mastella. Per un obiettivo che si avvicina ma anche perché questa vicenda ha segnato, in maniera negativa, l’inizio della sua esperienza da sindaco. “Il, a, manca dai tempi dei romani. Neanche il marchese Charles Maurice de Talleyrand aveva sanato questa lacuna. Eppure io dovevo riuscirci in dieci giorni” – evidenzia l’ex Guaradsigilli, ...

