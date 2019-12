Benatia | “Quella volta che Ronaldo | di notte | dopo una trasferta | mi chiese di allenarmi

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’ex bianconero Medhiha parlato ai microfoni di RMC Sport. Tra le altre cose, ha raccontato degli aneddoti su Cristiano. “Stavamo tornando da Bergamo, noi due non avevamo giocato ed eravamo rimasti in panchina. Sull’autobus di ritornomi ha detto: ‘Che hai intenzione di fare adesso? Gli rispondo: ‘Beh, sono le 23, vado a casa, perché?’ E a quel punto mi disse: ‘Non hai voglia di fare una piccola seduta di allenamento? Non ho sudato in partita, mi devo allenare, non vuoi farmi compagnia?'”.ammette di essere stato molto colpito dalla conversazione e racconta che declinò l’invito. “Volevo solo andare a casa, mettermi di fronte alla TV. Quando siamo arrivati, tutti erano vestiti con abiti normali, lui si mise i pantaloncini, le scarpe da ginnastica, la musica e andò in palestra. Ho pensato, questo ragazzo non è ...

