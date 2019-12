Benatia e il retroscena su Ronaldo | «Ho pensato non fosse normale»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019)e il curiososu Cristiano: «Mi ha chiesto di allenarmi alle 23, honon» Medhi, ex giocatore della Juve e compagno di Cristiano, ha svelato ai microfoni di RMC Sport un curiososul portoghese. Ecco il racconto del difensore: «Stavamo tornando da Bergamo, noi due non avevamo giocato ed eravamo rimasti in panchina. Sull’autobus di ritornomi ha detto: ‘Che hai intenzione di fare adesso? Gli rispondo: ‘Beh, sono le 23, vado a casa, perché?’ E a quel punto mi disse: ‘Non hai voglia di fare una piccola seduta di allenamento? Non ho sudato in partita, mi devo allenare, non vuoi farmi compagnia?. Ho, questo ragazzo non è». Leggi su Calcionews24.com

