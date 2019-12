Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Anche seha sempre affermato di non essere ricorsa alla chirurgia plastica o a particolari interventi per migliorare la forma del suoB, un’indiscrezione la smentirebbe…: ilB In tante hanno provato a seguire i consigli diper ottenere uncome il suo, ma nessuna con grande successo. La showgirl ha dichiarato che ildel suo scultoreo fondoschiena sarebbe soltanto tanto esercizio e ovviamente la genetica. Un’indiscrezione fatta trapelare da una sua conoscenza però la smentirebbe, e infatti sembra che ildel suoB sarebbe nient’altro che oro puro: “La tecnica che ha usato per i suoi glutei è il Remaillage, si tratta di un filo d’oro puro al 90% da mettere nelle pareti interne della zona per tirarlo su. L’oro ha un’azione revitalizzante per la pelle”, ha fatto sapere la ...

notizieit : Belen Rodriguez: svelato il segreto del suo lato B perfetto - MuredduGiovanni : RT @magicaGrmente22: Infischiandosene del divieto come stile di vita. Belen Rodriguez parcheggia il Suv sulle rotaie del tram per fare ape… - notizieoggi_com : Belen Rodriguez, super sexy nella nuova collezione di intimo: che schianto in lingerie!- -