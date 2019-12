Beethoven compie 250 anni: in Germania lo omaggiano con 800 concerti tra chiese e birrerie (Di martedì 17 dicembre 2019) Nell'ex capitale della Germania Ovest, Bonn, città natale di Ludwig van Beethoven, inizia oggi il Giubileo per i 250 anni dalla nascita del grande compositore tedesco. Fitto programma per tutto il 2020, da Berlino a Vienna, dove il musicista morì, tra cui maratone musicali lungo ventiquattro ore.

