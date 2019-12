Basket | Eurolega 2019-2020 | Real Madrid – Olimpia Milano 76-67 I meneghini si illudono

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un primo tempo dominato aveva fatto illudere l’, che sembrava poter faremente l’impresa sul campo del. Negli ultimi 20 minuti, però, i Blancos guidati da un Randolph ispirato dall’arco e dai colpi di genio di Campazzo hanno rimontato tutto lo svantaggio e sono scappati definitivamente negli ultimi cinque minuti, andando a cogliere il loro nono successo consecutivo.inizia il primo quarto con particolare veemenza e si porta avanti sin da subito. Il massimo vantaggio della frazione d’apertura arriva con un canestro del grande ex Sergio Rodriguez sul 10-17. Dopodichè, tuttavia, ilprova a rimettersi in carreggiata e grazie a una bomba di Randolph va alla pausa sotto solamente di tre punti sul 18-21. L’, però, non si disunisce e ricomincia da dove aveva finito. Un canestro di uno straripante Micov regala ai...

LucaCico80 : - zazoomnews : Olimpia Milano-Valencia Eurolega basket 2020: data orario dove vederla in tv e streaming - #Olimpia #Milano-Valenc… - sportli26181512 : Eurolega: l'Olimpia Milano perde con il Real Madrid 76-67: L'AX dura un tempo contro il Real Madrid e cede 76-67, i… -