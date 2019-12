Basket | Eurolega 2019-2020 | i risultati di martedì 17 dicembre Panathinaikos vittorioso

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nel primo di quattro intensi giorni disono sei le partite in campo nei palasport di tutta Europa, partendo dalla Spagna, che ospita metà dei match, e arrivando fino all’Est del continente. Andiamo a vedere quanto accaduto in una serata scoppiettante. LA CRONACA DI REAL MADRID-OLIMPIA MILANO ZENIT SAN PIETROBURGO-MACCABI TEL AVIV 71-82 (21-21, 30-31, 42-59) Il Maccabi passa in casa dello Zenit San Pietroburgo fanalino di coda della classifica, consolidando la propria posizione nella prima metà della classifica. Eppure lo Zenit affronta inizialmente la partita col piglio giusto, senza scoraggiarsi di fronte al primo miniaffondo degli israeliani, e anzi andando avanti 19-15 nel primo quarto. Nel secondo, invece, si segna davvero poco, ed in quel poco c’è il gioco da tre punti di Hunter che porta il Maccabi avanti al’intervallo. Ed è sempre lui, in coppia con ...

