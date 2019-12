Basket | EuroCup 2019-2020 | Trento e Brescia volano alle Top-16 e completano il poker

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Serata straordinaria per ilitaliano nella decima ed ultima giornata di. La Dolomiti Energiae la Germanisi qualificano per le Top-16, raggiungendo le già qualificate Virtus Bologna e Reyer Venezia. Uneccezionale e storico per la nostra pallacanestro, che finalmente ottiene delle soddisfazioni importanti in questa coppa. Impresa diche supera in casa 88-76 la forte Unicaja Malaga. Una partita che si è decisa tra la fine del secondo e l’inizio del terzo quarto, con i padroni di casa che hanno toccato il +16. Gli spagnoli sono poi arrivati anche sul -4 a tre minuti dalla fine, ma una tripla di Kelly ha tolto ogni preoccupazione. Nel finale Forray ha chiuso i conti, facendo partire la festa della Dolomiti. Grandissima partita di James Blackmon, miglior marcatore con 19 punti ed anche di Alessandro Gentile, che ne segna 17. Il...

