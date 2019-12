Basket | EuroCup 2019-2020 | Brescia e Trento si giocano il tutto per tutto | Virtus Bologna

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono tre le squadre italiane impegnate oggi nell’ultima giornata della prima fase di. Lafa visita a Monaco con l’obiettivo di centrare il primo posto nel girone, mentre sono gare da dentro o fuori per la Germanie la Dolomiti Energia, chein casa rispettivamente contro Nanterre 92 e Unicaja Malaga. Andiamo a presentare singolarmente i confronti odierni. GERMANI-NANTERRE 92 (Martedì 17 dicembre, ore 21.00)La Germanisi giocherà ilperstasera, a partire dalle ore 21.00: al “PalaLeonessa” arriva il Nanterre 92 in un match che equivale a uno scontro diretto per la qualificazione alle Top 16. I lombardi occupano attualmente il quarto posto nel girone C con il bilancio di 5 vittorie e 4 sconfitte, ma dovranno guardarsi dalla pressione del sodalizio francese, quinto con il record di 4-5 e voglioso ...

