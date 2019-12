Basket 3×3 | le convocate dell’Italia per un raduno in vista del torneo preolimpico

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno: la Nazionale italiana di3×3 al femminile vuole arrivare al top per ilche si disputerà in India dal 18 al 22 marzo, in palio i pass per i Giochi di Tokyo 2020. Le azzurre guidate da Andrea Capobianco si raduneranno dall’1 al 3 gennaio 2020 per preparare al meglio la manifestazione in terra asiatica. Presenti tante delle giocatrici che sono nel giro della Nazionale maggiore: tra le altre Sara Bocchetti, top scorer italiana del campionato. Queste le: Bestagno Martina (1990, 188, Reyer Venezia) Bocchetti Sara(1993, 175, Pall. Vigarano) Carangelo Deborah (1992, 164, Reyer Venezia) Consolini Chiara (1988, 182, Virtus Eirene Ragusa) D’alie Raelin Marie (1987, 160, Futurvirtus Bologna) Filippi Marcella (1985, 186, San Martino Lupari) Futo Andrè Olbis (1998, 192, Famila Schio) Madera ...

