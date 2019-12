Barcellona | lettera del club alla Federcalcio spagnola sull’uso del VAR

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alnon è andato giù l’utilizzo del VAR nell’ultima gara contro la Real Sociedad:di protestaIlè inviperito con laper l’utilizzo del VAR nell’ultima gara di Liga, contro la Real Sociedad. Laporta la firma del presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu. Nella missiva inviata, ilpuntualizza come sia strano avere uno strumento così all’avanguardia per aiutare gli arbitri e non farne buon uso. Lo riporta il Mundo Deportivo. Leggi su Calcionews24.com

