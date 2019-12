Barbara D’Urso radiata dall’Ordine dei giornalisti? La replica a Vessicchio | «Salutami a

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Polemiche a non finire a Live Non è la D’Urso. Nel corso della puntata di ieri, lunedì 16 dicembre 2019, la padrona di casaD’Urso è stata insultata pesantemente da un suo ospite, il giornalista Sergioradiato dall’Ordine lo scorso marzo per frasi sessiste in diretta tv a proposito di una guardalinee donna, Annalisa Moccia. In collegamento con lo studio questi ha preso ad attaccare indistintamente tutti gli ospiti: da Alba Parietti a Giampiero Mughini, da Alessandra Mussolini a Giovanni Ciacci. Insomma non ha risparmiato proprio nessuno.D’Ursodall’Ordine dei? Laa Sergio: «a soreta» «ma perché non diciamo che sei statadall’albo ed è anche grazie a te che io potrò continuare a parlare», ha esclamato ad un certo punto Sergio, che ha mostrato la sua ...

chetempochefa : PARANORMALE: Maria De FIlippi è apparsa alla Madonna e la Madonna le ha detto 'MARIA CHIUDI LA BUSTA'… - trash_italiano : Sergio Vessicchio attacca Barbara D'Urso: ecco cosa si sono detti #noneladurso - trash_italiano : Le lacrime di Barbara d'Urso. #Pomeriggio5 -