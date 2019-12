Banca Popolare di Bari | cosa è successo?

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alla fine, il salvataggio delladiè arrivato. Domenica 15 dicembre, in tarda serata, il governo ha varato un decreto legge per far fronte alla crisi della. 900 i milioni stanziati, pronti a essere impiegati per ricapitalizzare l’istituto di credito. Un provvedimento, quello approvato, che ha causato diversi malumori nella maggioranza, ma che alla fine ha messo d’accordo tutti.di: ennesima crisi La situazione dellaera nota da tempo e il commissariamento del Cda, deciso venerdì dallad’Italia, non ha fatto altro che accelerare i tempi di un intervento statale. Preservare la continuità di gestione della, è stata la priorità dei governanti. Il motivo? Ladiconta circa 600.000 clienti, di cui oltre 100.000 imprese, con un totale di 8 miliardi di depositi. Numeri importanti, a cui si aggiungono circa 3.200 ...

