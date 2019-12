Bambino di 8 anni costretto a inginocchiarsi sul grano per punizione

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Undi 8è stato punito dai genitori in modo esemplare: dopo essere tornato a casa tardi, infatti, è statoadsulper 9 ore. Il piccolo si era conficcato i chicchi nella carne e ha dovuto subire un intervento chirurgico per estrarli. “Abbiamo cercato su internet e abbiamo pensato che fosse una buona idea” si sono giustificati mamma e papà. Ora, inoltre, i genitori Alina Yumasheva e viol rischiano di finire in carcere per aver torturato il figlio.inginocchiato sulUnaesemplare quella inferta da due genitori della Siberia al figlio. Ildi 8era tornato da scuola troppo tardi e loro lo hannoadsulper 9 ore. Una volta rialzatosi, però, il piccolo è rimasto con i chicchi conficcati nelle ginocchia e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Il patrigno Sergey ...

