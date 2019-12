Bambina morta avvelenata | sua nonna le ha somministrato l’insetticida al posto dello

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dolore e sgomento in Colombia, per undi circa diciassette mesi,per avvelenamento, a causa di un fatale errore commesso da sua. Quest’ultima le halo spray per la tosse, non rendendosi conto che il liquido all’interno dell’involucro era stato sostituito con l’insetticida per uso agricolo, il Lorsban. E’ accaduto nel comune di Toluviejo (distretto di El Cañito), lo scorso 8 dicembre. Secondo quanto riportato, la piccola, figlia di una ragazza di 19 anni, si trovava con suae con sua madre, quando ha iniziato a tossire in modo incessante. Così la donna ha pensato di calmare l’attacco con un medicinale nell’armadietto, ma a causa di un forte raffreddore, non ha riconosciuto l’odore del Lorsban. Quest’ultimo è ...

