Baiano | immigrazione clandestina | nei guai un 35enne

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Undi nazionalità marocchina, entrato illegalmente nel territorio nazionale, è stato rintracciato adai Carabinieri della locale Stazione. La pattuglia, impegnata nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, ha individuato l’extracomunitario mentre si aggirava con fare sospetto nella stazione ferroviaria della Circumvesuviana. Il giovane è stato accompagnato in Caserma, dove è stato fotosegnalato per accertare l’esistenza di eventuali precedenti penali o provvedimenti d’espulsione dal territorio nazionale. Dopo gli accertamenti di rito lo straniero, già censito e più volte deferito per la sua permanenza illegale nello Stato italiano, è stato accompagnato all’Ufficiodella Questura di Avellino per i successivi adempimenti di legge ...

