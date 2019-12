Avete mai visto la fidanzata di Briga? Ecco chi è Arianna FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) La personalità spiccata e rivoluzionaria dell’ex concorrente di “Amici” Mattiaè rimasta viva nei ricordi di molti appassionati. La permanenza dell’allora allievo del talent show di Canale 5 ha messo in risalto non solo le caratteristiche canore ma anche un carattere molto fumantino. Il romanoha avuto nel corso della sua ascesa al successo note liaison amorose ma, pare che l’attuale storia d’amore sia proprio quella da vero batti cuore. Chi sarà mai la donna che ha fatto letteralmente breccia nel cuore del rapper romantico? Chi èMontefiori?è nata a Roma e fin da piccola si è appassionata alla danza, ma anche alla recitazione. Ha trovato il successo ricoprendo il ruolo di Valentina Valpreda nella quarta stagione della serie: “Che Dio ci aiuti“. La fiction andava in onda in prima serata, il ruolo lo ha ...

