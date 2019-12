Avellino | oggi si torna in campo con l’incognita campionato

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Diciannove gare giocate. Ventisei punti conquistati arrivati grazie ad otto vittorie, due pareggi e nove sconfitte. E’ questa la cartinasole dell’al termine del girone d’andata deldi Serie C, Girone C. In attesa di conoscere sviluppi dalla LegaPro, l’pomeriggio tornerà in. La prima giornata del girone di ritorno si aprirà con la sfida in esterna con il Catania. All’andata la sfida del Partenio-Lombardi terminò con il risultato 3-6 in favore degli etnei. All’appuntamento da decidere se verrà disputato domenica oppure a gennaio mancheranno diversi giocatori. Non ci saranno Alfageme, Morero e Laezza che saranno appiedati per un turno dal giudice sportivo. Da verificare le condizioni di Rossetti e De Marco. Nei prossimi giorni sarà valutato Charpentier. Il ...

