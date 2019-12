«Avatar» | il film 3D che ha fatto storia fa 10 anni

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il 18 dicembre di 10fa usciva nelle sale statunitensidi James Cameron (in Italia uscì il 15 gennaio del 2010). La febbre era alle stelle: il regista di Terminator mancava dal cinema da 12, cioè da quell’incredibile successo che porta il nome di Titanic. E nessuno si sarebbe aspettato che superasse sé stesso: ilcon Kate Winslet e DiCaprio portò in cassa oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo diventando l’incasso più alto di tutti i tempi.lo superò toccando i 2.7 miliardi di dollari (record battuto quest’anno da Avengers: Endgame).è entrato nellanon solo per i numeri (è anche nella top ten deipiù costosi delladel cinema con un budget di 237 milioni di dollari senza contare il marketing). Si tratta di un prodotto all’avanguardia: la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale per il successo. Mai come in questo caso lo ...

robanzat : Film visivamente indimenticabile, spero in un sequel all’altezza #Avatar - moxtwitts : @Una_Promessa So che usciranno altri 4 film di Avatar, e non a distanza di 10 anni tra loro. Magari l’intenzione di… - evergrewn : devo mettermi in pari con un sacco di anime serie tv webtoon manga e devo recuperare un sacco di film però no guard… -