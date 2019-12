Autismo | negli Usa ci sono nuove linee guida aggiornate dopo 12 anni

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (immagine: Charly Franklin/Getty Images) Diagnosi precoce, già all’età di un anno e mezzo, e trattamenti tempestivi: anche nel caso dell’, leraccomandazioni degli esperti si soffermano maggiormente sulla possibilità di anticipare l’identificazione del disturbo per poterlo trattare al meglio e ottenere risultati ancora più importanti. A fornire queste indicazioniledell’American Academy of Pediatrics, la più importante organizzazione dei pediatri americani, pubblicate sulla rivista Pediatrics. Questecompletano le precedenti, uscite nel 2007, con una ancora maggiore attenzione al riconoscimento dell’, che non è uno solo ma può assumere varie forme (nel grande ombrello dei disturbi dello spettro autistico). In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi ...

