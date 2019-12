Auschwitz, giovani amanti si ritrovano dopo 72 anni (Di martedì 17 dicembre 2019) Il New York Times ha riportato in questi giorni la commovente storia d’amore di David Wisnia e Helen Spitzer, 2 ragazzi ebrei che si sono innamorati all’interno del campo di Auschwitz. La coppia si è rincontrata a distanza di 72 anni a New York, poco prima della morte di Helen. L’uomo ha voluto raccontare la loro storia alla testata newyorkese. Un amore nato nel campo di sterminio David Wisnia è un ragazzo ebreo di 17 anni quando arriva nel campo di Auschwitz nel dicembre del 1942 dopo che la sua famiglia è stata uccisa dalle SS. Il giovane venne inizialmente assegnato a rimuovere i corpi, ma le guardie tedesche si accorsero del suo talento come cantante e questo gli permise un trattamento di riguardo. Helen Spitzer era invece una 25enne di Bratislava che nel campo svolgeva lavori d’ufficio. Il quotidiano newyorkese li definisce dei giovani privilegiati all’interno di ...

