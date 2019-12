Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Consiglio dell’AtoAvellino adotta – con la votazione dell’unanimità dei presenti – lo studio di fattibilità tecnica – economica deld’Ambito per il servizio di gestione integrata deiurbani. Gli amministratori hanno mostrato apprezzamento per il lavoro realizzato dal direttore generale Annarosa Barbati che, partendo dalla puntuale fotografia della situazione attuale, traccia le linee guida della futura gestione del ciclo integrato deiin provincia di Avellino. La volontà di condividere l’interoe di lavorare con la massima trasparenza e con il coinvolgimento di tutti gli amministratori sono i pilastri di unche – per espressa volontà del presidente Valentino Tropeano e dell’intero consiglio – rimanda ogni decisione sulle modalità di gestione, attraverso l’affidamento in house o l’apertura ...

anteprima24 : ** #Ato #Rifiuti, convincono il piano e il percorso tracciato ** - ilCiriaco : #Irpinia Ato rifiuti, sì alla bozza di Piano d’Ambito. La parola passa ai sindaci - bassairpinia : AVELLINO. Il Consiglio dell’Ato rifiuti Avellino adotta lo studio di fattibilità tecnica - economica del Piano d’Am… -