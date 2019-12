Ascolti Tv lunedì 16 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 17 dicembre 2019)Tv16(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ognuno è perfetto 1a Tv- Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Natale a casa Battista – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Pan Viaggio sull’isola che non c’è – Italia 1 – milioni e% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Grey’s Anatomy 1a Tv Free – La7 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Report – Rai 3 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica – Rete 4 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Spectre – tv8 – ...

sil_smil : Non è mettendo Lorenzo come opinionista che salverete #uominiedonne classico, questi troni sono marci, MARCI, M A… - alisscampion : RT @harcanyonmoon: I lunedì mattina sono belli solo se ascolti #FineLine di Harry Styles. - Sara__Irwin : RT @harcanyonmoon: I lunedì mattina sono belli solo se ascolti #FineLine di Harry Styles. -