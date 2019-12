Arriva a Roma il primo Festival del Panettone

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) I migliori pasticceri della capitale si sono confrontati domenica 15 dicembre davanti a una giuria d’eccezione che ha eletto il migliorartigianale tradizionale realizzato secondo regole precise e rigorose: la qualità è stata altissima e il panel di esperti ha avuto un compito difficile da assolvere. IldelDomenica 15 dicembre al Boscolo Circo Massimo si è tenutoMaximo, il 1°deldi, organizzato dal magazine online MangiaBevi e RistorAgency, per celebrare questo meraviglioso prodotto artigianale che racchiude in sé tutto il significato del Natale e che ogni anno riempie le tavole degli italiani. Hanno partecipato al contest le migliori pasticcerie diche producono impeccabilmente questo dolce: tutte hanno espresso qualità assoluta, riuscendo a esprimere vera arte nelle loro preparazioni. La giuria è ...

