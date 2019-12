Argentina | un cane muore di paura per i fuochi d’artificio | gli ultimi momenti tra le

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)morto diper id’artificio tra le braccia del padrone Stanno facendo il giro del web le commoventi foto di un, morto abbracciato al suo padrone dopo aver avuto un infarto provocato dallaper alcunid’artificio esplosi a Esquel, in, precisamente nella parte nord-occidentale della provincia di Chubu. Gli scatti sono stati pubblicati su Facebook da un’utente, Antonella Modasjazh, e condivise poi dalla pagina Amigos De Los Animales Esquel (ADAE). Ilin questione era una femmina di boxer, chiamata Magui. Si è impaurita tantissimo quando id’artificio hanno iniziato a scoppiare e nonostante i tentativi dei padroni di chiamare un veterinario, nessuno è riuscito ad arrivare in tempo. Così, ilè morto di. E le foto che raffigurano i suoiistanti di vita, che ha passato abbracciato al suo padrone, ...

Gina17886201 : RT @riky7372: I #fuochi d’artificio ficcaveli in culo! ?????????????? #GoVegan #Vegan #AnimaliLiberi #DirittiAnimali Argentina, cane muore di pau… - scuroscuroscuro : Argentina, cane muore di paura per i fuochi d'artificio - MarcelloAtanas : RT @riky7372: I #fuochi d’artificio ficcaveli in culo! ?????????????? #GoVegan #Vegan #AnimaliLiberi #DirittiAnimali Argentina, cane muore di pau… -